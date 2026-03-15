元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。HKT48での転機を語った。

村重はHKT48の4枚目シングルで選抜落ちを経験。1年ほど「だらだら生きていた」と告白した。

村重は転機について「ちょっとズルい考えだなって。頭良かったなって思うんですよ、今考えたら、そこにたどりついたのを」と切り出し、「しゃべれるメンバーって、生きているマイクを渡されるんですよ。村重のエピソードを話したって誰も興味持たないってわかってたから、人気メンバーの裏話とか、ちょっとした意外な行動を話してみたときにすごいウケが良くて。その日のブログのコメントとかも感謝されたんですよ。“これだ”って思いましたね」と自らのしゃべりで境地を切り開いたことを明かした。

村重はスタジオで「本当はアイドルとして人気出したかったんです。人気メンバーの裏話をするとか、後輩のエピソードトークをするとかっていうのも、1期生ですからプライドも傷つく瞬間があったんですけど、プライドなんて言ってられないって、話すようになったので」と転機を振り返った。

村重はHKTの劇場の楽屋にも訪れ、「私の独壇場」と表現した。