お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による3週間の休養から復帰し、休養中の過ごし方を明かした。

若林は「申し訳ないけど、20代のとき同じ人間です、何も成長してないって思って。ブラブラして、空見て、図書館行って、寝るのよ。テレビも見ない」と語った。

若林は「（テレビは）『Day．Day．』だけ、朝起きたら付けるから。『ZIP！』か『Day．Day．』。水卜ちゃん（水卜麻美アナ）と山ちゃん（山里亮太）は落ち着くんだよ。手の内を知ってるから」と、見る番組も限られていたという。

若林は「ふとテレビ付けてバラエティー見ると、芸人がお笑いの未来について語り合ってるから引いちゃうんだよ。芸人が芸人の悪口言ってるから引いちゃって消して。すっごい悪口言ってるから。『すごい言われてる』と思って、怖くなっちゃって」と振り返った。

若林の所属事務所は先月18日、3週間の休養を発表。「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と説明していた。