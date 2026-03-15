生駒里奈、ぱっつんおかっぱの“座敷童子”姿を披露「可愛すぎる」「リアル」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の生駒里奈が3月13日、自身のInstagramを更新。ミュージカル「どろんぱ」で座敷童子を演じる際の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳元乃木坂センター「リアル」と話題の“座敷童子”姿
生駒は「場当たりが始まりました」と、日本青年館ホールにて上演されるミュージカル「どろんぱ」（2026年3月16日〜29日）の稽古が進んでいることを報告。「人間のままやるよりも、妖怪に変身し照明、舞台装置、音響周りが揃うと見えなかった景色が見えて来てより伝承の森に来た気持ちになります」と心境をつづった。あわせて公開された写真では、劇中で演じる座敷童子の衣装である鮮やかな赤の和装に身を包み、ぱっつん前髪のおかっぱ頭が印象的な姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「リアル座敷童子」「可愛すぎ」「凛としていて美しい」「おかっぱ似合う」「ビジュ良すぎ」「稽古がんばって」「舞台楽しみ」「見たら幸せになりそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元乃木坂センター「リアル」と話題の“座敷童子”姿
◆生駒里奈、ぱっつんおかっぱ頭の座敷童子ショット披露
生駒は「場当たりが始まりました」と、日本青年館ホールにて上演されるミュージカル「どろんぱ」（2026年3月16日〜29日）の稽古が進んでいることを報告。「人間のままやるよりも、妖怪に変身し照明、舞台装置、音響周りが揃うと見えなかった景色が見えて来てより伝承の森に来た気持ちになります」と心境をつづった。あわせて公開された写真では、劇中で演じる座敷童子の衣装である鮮やかな赤の和装に身を包み、ぱっつん前髪のおかっぱ頭が印象的な姿を披露している。
◆生駒里奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リアル座敷童子」「可愛すぎ」「凛としていて美しい」「おかっぱ似合う」「ビジュ良すぎ」「稽古がんばって」「舞台楽しみ」「見たら幸せになりそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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