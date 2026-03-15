AKB48平田侑希＆フルコース中川心、午年ペアがランウェイ “あざとポーズ”で魅了【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】AKB48の平田侑希、アイドルグループ・フルコースの中川心が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】午年人気アイドル同士が夢のペアランウェイ
2002年生まれで午年の年女ペア（Born in 2002 Girls）がランウェイ。平田はライトパープル、中川はライトブルーのガーリーなワンピース姿で登場。トップでは頭を寄せ合ったあざといポーズで魅了した。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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【写真】午年人気アイドル同士が夢のペアランウェイ
◆平田侑希＆中川心、ガーリーコーデでペアランウェイ
2002年生まれで午年の年女ペア（Born in 2002 Girls）がランウェイ。平田はライトパープル、中川はライトブルーのガーリーなワンピース姿で登場。トップでは頭を寄せ合ったあざといポーズで魅了した。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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