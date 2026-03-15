MORE STAR中山こはく、編み込みヘア×ニット帽で印象ガラリ クールな表情にキュン【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】9人組アイドルグループ・MORE STARが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】カワラボ新グル、印象ガラリの編み込みヘア
中山こはくは編み込みヘアにニット帽スタイル。パープルのパンツで個性を演出し、トップではクールなポージングで魅了した。
森田あみは濃いめのチークにお団子ヘアで登場。ホワイトのミニスカートに、ピンクのソックスとベルトを合わせた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】カワラボ新グル、印象ガラリの編み込みヘア
◆中山こはく、編み込みヘア披露
中山こはくは編み込みヘアにニット帽スタイル。パープルのパンツで個性を演出し、トップではクールなポージングで魅了した。
◆森田あみ、お団子ヘアが可愛い
森田あみは濃いめのチークにお団子ヘアで登場。ホワイトのミニスカートに、ピンクのソックスとベルトを合わせた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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