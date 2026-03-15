AKB48小栗有以、シースルーブラウスで上品オーラ全開 千葉恵里はリボンたっぷりトップス着こなす【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】AKB48の小栗有以、千葉恵里、佐藤綺星、平田侑希、八木愛月が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】AKB人気メンバー、上品シースルーコーデで魅了
小栗は、首元のリボンが特徴的なシフォン素材の淡いパープルのブラウスにロングスカートの上品なコーディネートで登場。エレガントなウォーキングで会場を魅了した。
千葉は、リボンがたくさんあしらわれたトップスにデニムのパッチワークロングスカートを合わせたスタイリングを披露。ランウェイトップでは口元に手を置き、キュートな表情を見せた。
佐藤は、白の大きな帽子が印象的なコーディネートで登場し、ランウェイトップでは帽子を取り笑顔。別のステージでは、トレードマークのハーフツインテールにピンクの制服風スタイリングでキュートなウォーキングやダンスを披露した。
八木は、スタイルの良さが際立つタイトなシルエットのドレスに身を包み、イヤリングやネックレス、アイメイクを緑に揃えたエキゾチックなスタイリングを着こなした。
平田は、アイドルグループ・フルコースの中川心とペアランウェイ。ライトパープルのワンピース姿で、トップでは頭を寄せ合ったあざといポーズを披露した。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】AKB人気メンバー、上品シースルーコーデで魅了
◆小栗有以、上品シースルーコーデで魅了
小栗は、首元のリボンが特徴的なシフォン素材の淡いパープルのブラウスにロングスカートの上品なコーディネートで登場。エレガントなウォーキングで会場を魅了した。
◆佐藤綺星、制服風スタイリングでキュートにウォーキング
佐藤は、白の大きな帽子が印象的なコーディネートで登場し、ランウェイトップでは帽子を取り笑顔。別のステージでは、トレードマークのハーフツインテールにピンクの制服風スタイリングでキュートなウォーキングやダンスを披露した。
八木は、スタイルの良さが際立つタイトなシルエットのドレスに身を包み、イヤリングやネックレス、アイメイクを緑に揃えたエキゾチックなスタイリングを着こなした。
平田は、アイドルグループ・フルコースの中川心とペアランウェイ。ライトパープルのワンピース姿で、トップでは頭を寄せ合ったあざといポーズを披露した。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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