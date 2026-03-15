FRUITS ZIPPER月足天音、ツインテール×デニムミニスカの甘辛スタイリング 圧巻ランウェイに視線釘付け【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】人気アイドル、デニムミニスカで美脚スラリ
月足天音は、黒のトップスにデニムのミニスカートというコーディネートでランウェイに登場。甘めなツインテールヘアとクールなデニムをかけ合わせたスタイリングで、会場中の視線を集めた。
仲川瑠夏は白シャツに赤のカーディガンをレイヤードし、個性派なロングスカートを着こなしてウォーキング。カーリーヘアと濃いめのチークで、海外ガール風のスタイリングを見せた。
早瀬ノエルは、ピッタリとしたピンクのTシャツにビスチェ、イヤホンやメガネなどがプリントされたパンツを合わせたストリートファッションを披露。笑顔を封印し、クールなオーラで観客を圧倒した。
櫻井優衣は、肩のボリュームが目を引くパフスリーブの黒ワンピースに、ボトムスを合わせた重厚感のある装いで登場。オレンジと緑のイヤリング、透明なレッグカバーと個性的なアイテムを合わせつつ、ヘアスタイルはストレートヘアに。シンプルながらも凛としたオーラを放ちながらランウェイを闊歩した。
同イベントのトップバッターを務めたのは鎮西寿々歌。シースルースカートとストーンがあしらわれたトップスでエレガントな雰囲気を放ち、会場からは歓声が上がった。
また、真中まなと松本かれんは「ブラック・ジャック」（手塚治虫）をイメージしたステージに登場し、松本はピノコ風のミニドレス、真中は黒のハンサムなロングコート姿を披露した。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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◆月足天音、ツインテール×レザーミニスカの甘辛スタイリング
月足天音は、黒のトップスにデニムのミニスカートというコーディネートでランウェイに登場。甘めなツインテールヘアとクールなデニムをかけ合わせたスタイリングで、会場中の視線を集めた。
早瀬ノエルは、ピッタリとしたピンクのTシャツにビスチェ、イヤホンやメガネなどがプリントされたパンツを合わせたストリートファッションを披露。笑顔を封印し、クールなオーラで観客を圧倒した。
◆櫻井優衣、個性派小物×黒コーデで圧巻オーラ
櫻井優衣は、肩のボリュームが目を引くパフスリーブの黒ワンピースに、ボトムスを合わせた重厚感のある装いで登場。オレンジと緑のイヤリング、透明なレッグカバーと個性的なアイテムを合わせつつ、ヘアスタイルはストレートヘアに。シンプルながらも凛としたオーラを放ちながらランウェイを闊歩した。
◆鎮西寿々歌、トップバッターでイベント開幕
同イベントのトップバッターを務めたのは鎮西寿々歌。シースルースカートとストーンがあしらわれたトップスでエレガントな雰囲気を放ち、会場からは歓声が上がった。
また、真中まなと松本かれんは「ブラック・ジャック」（手塚治虫）をイメージしたステージに登場し、松本はピノコ風のミニドレス、真中は黒のハンサムなロングコート姿を披露した。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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