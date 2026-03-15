

JO1川尻蓮

山下幸輝（WILD BLUE） 、中務裕太（GENERATIONS）、川尻蓮（JO1）、和田颯（Da-iCE）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」に登場し、圧巻のダンスを披露した。

『マイナビ TGC 2024 S／S』から始まった、世界が注目するダンスパフォーマンスグループとして日本ダンス界を牽引するs**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」。今回は、『マイナビ TGC 2026 S/S』のテーマでもある“OUR CANVAS”をテーマに、大ヒットサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』にてデビューの夢をつかんだJO1のダンスリーダーで、TGC単独初出演となる川尻蓮をはじめ、GENERATIONSの中務裕太とDa-iCEの和田颯（それぞれTGC単独初出演）、そして、5人組ボーイズグループ・WILD BLUEのリーダー山下幸輝、日本のエンターテインメント界が誇る超豪華パフォーマー陣をゲストに迎え、総勢20名以上ものダンサーとともに、TGCのランウェイに壮大なアート作品を描き出した。