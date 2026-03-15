タレントのユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演し、最近購入した超高級車について明かした。

番組には、類似タレントと呼ばれるJOY（40）とともに出演。明石家さんま、マツコ・デラックスの前でその格差が白日の下にさらされた。

メディア出演のみならず、通販番組とゴルフウエアブランドの成功で莫大な富を築いているユージ。大の車好きとしても知られ、高級車を複数台、所有しているほか、自分でカスタムカーを作るほどだ。

そして最近、またとてつもない1台を購入したという。それは、GLSマイバッハ。メルセデス・ベンツの最上位グレードで、演歌歌手の北島三郎や「とんねるず」木梨憲武、実業家の前澤友作氏らも購入したことで知られる。

車は4人乗りだが、ここで問題が浮上したという。「また妻にいろいろ言われました。“家族全員で出掛ける時、どうするの？”と。4人しか乗れない。うち、子供が4人なので。子供だけで運転できないんですよ。お出かけ、これでは全員で行けないんですけど」。それでも、「“私はこれが欲しいんだ。頼むから”って、何とか許してもらいました」と、懇願の末に購入できたという。

価格は驚きの3000万円。JOYは「3000万の車ってあるの？」と目を丸くしていた。