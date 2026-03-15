「ワールドサイクリスト支援競輪・Ｇ３」（１５日、取手）

佐藤慎太郎（４９）＝福島・７８期・Ｓ１＝が、小堀敢太（北海道）マークから直線で鋭伸。渡辺雅也（静岡）らの追撃を振り切って優勝。２２年４月平塚記念以来１２回目のＧ３制覇を果たし、神山雄一郎氏（栃木＝引退）の持つ歴代最年長Ｇ３制覇の記録を更新した。渡辺が２着、３着には外から追い込んだ松浦悠士（広島）が入った。

佐藤が職人芸でＶを勝ち取った。前を託した小堀が赤板で発進して、一気に先行。打鐘過ぎに加速するとしっかり擁護態勢に入り、４番手から仕掛けた中島詩音（山梨）をけん制。ゴール手前まで小堀を残した上で先頭に立つと、内から猛追した渡辺を抑えて先頭で駆け抜けた。

２２年４月以来のＧ３制覇に「久しぶりでうれしい。小堀がいい競走をしてくれたし、自分自身も動いていた」と納得顔。４９歳４カ月でのＶとなり神山雄一郎氏（引退）が１６年３月静岡記念で達成した４７歳１０カ月での最年長Ｇ３優勝記録を更新。「神山さんは年齢を言い訳にしなかった方。そういう姿を見せていきたい」と喜んだ。

地元・平でのグランプリは「遠くの目標として頭の片隅に」と謙虚ながらも「また浮上して、上位で走るのが当たり前になれるように」と野心は衰えない。今後も大きな期待を寄せられそうだ。