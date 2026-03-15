タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。ユージがJOYの行動に不満を漏らした。

今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証した。

ユージが「付き合い長いですけど、JOY君が本当に珍しく、おもちゃ屋さんでうちの息子にトミカを買ってくれたんです」と話した。「僕はうれしくて。JOY君がこれを買ってくれた、ってインスタのストリーズに上げたんです。タグ付けまでしたんです、JOYやさしい」。JOYからは「いいんだよ」とリポストがあったという。

ただ、ユージは「ところがその後のお店で、俺1万円のコーヒーミル買わされてるんです」。そして「（JOYは）それは一切（SNSに）上げないんです。これがひどいんです」と不満を訴えた。

明石家さんま（70）が「あ〜」と言うと、JOYが説明。「そのタイミングで俺もびっくりしたんですけど、インスタの不具合が起きていて」。それを聞いてマツコ・デラックスは爆笑。ユージが「これひどいでしょ」と言うと、さんまも「JOYはあかん」。するとJOYは「さんまさん、目を覚まして。俺が普通なんですよ」と苦笑いした。