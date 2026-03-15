

――――――――――――――――――― 3月16日 (月) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

・メキシコ市場休場

・中国2月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国2月鉱工業生産 (11:00)

★中国2月小売売上高 (11:00)

・中国1-2月固定資産投資 (11:00)

・中国1-2月不動産開発投資 (11:00)

・米国3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

★米国2月鉱工業生産 (22:15)

・米国2月設備稼働率 (22:15)

・米国3月NAHB住宅市場指数 (23:00)

★エヌビディア がAIカンファレンス「GTC」開催 (サンノゼ、～19日)

【海外決算】

[米]ダラー・ツリー



――――――――――――――――――― 3月17日 (火) ――

◆国内経済

・1月第3次産業活動指数 (13:30)

・シンガポール首相来日 (～18日)

・公示地価公表

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ3月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏3月ZEW景況感指数 (19:00)

★米国2月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)

・米国2月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・ワールド・ベースボール・クラシック (WBC) 決勝 (米国ローンデポ・パーク)

・米国20年国債入札

【海外決算】

[加]ルルレモン・アスレティカ

◆新規上場、市場変更 など

〇ブレインパッド <3655> [東証Ｐ]：上場廃止

〇鶴弥 <5386> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月18日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

★2月貿易収支 (8:50)

・2月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・2月訪日外客数 (16:15)

・春闘集中回答日

・柏崎刈羽原発6号機が営業運転開始

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場

・ユーロ圏2月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国2月生産者物価指数 (21:30)

・米国1月製造業新規受注 (23:00)

・米国1月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (19日3:00)

★パウエルFRB (米連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (19日3:30)

・米国1月対米証券投資 (19日5:00)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー 、ゼネラル・ミルズ /[中]テンセント



――――――――――――――――――― 3月19日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★1月機械受注 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・1月設備稼働率 (13:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・京都府知事選告示 (4月5日投開票)

・選抜高等学校野球大会 (阪神甲子園球場、～31日)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア市場休場、トルコ市場が短縮取引

・英国2月失業率 (16:00)

・ユーロ圏1月建設業生産高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)

★米国1月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国1月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国1月卸売売上高 (23:00)

★日米首脳会談 (米ホワイトハウス)

・スイス中銀が政策金利を発表

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・EU (欧州連合) 首脳会議 (ブリュッセル、～20日)

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、フェデックス /[中]阿里巴巴集団（アリババ・グループ）

◆新規上場、市場変更 など

〇デジタルホールディングス <2389> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月20日 (金) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (春分の日)

・地下鉄サリン事件から31年

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、トルコ市場休場

★中国3月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ2月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏1月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏1月貿易収支 (19:00)

★米国クアドラプル・ウィッチング

・イスラム諸国がラマダン明け



――――――――――――――――――― 3月21日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・日本維新の会党大会 (都内)



――――――――――――――――――― 3月22日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・フランス地方選決選投票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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