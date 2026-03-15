◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

準々決勝で日本代表・侍ジャパンと対戦したベネズエラ。試合後には監督や選手たちが会見に臨み、日本の先発をつとめた山本由伸投手の存在について語りました。

メジャー3年目を迎えている山本投手。昨季はワールドシリーズMVPを獲得するなど、メジャー屈指の投手として飛躍を遂げました。今回のWBCでも日本のエースとして投手陣をけん引。準々決勝の先発マウンドを託されました。しかし初回の先頭打者として迎えたロナルド・アクーニャJr.選手に一発を浴び失点。さらに2回にも先頭から長打を連続で浴び失点を重ねました。それでも以降は状態を持ち直し、5奪三振も記録。4回2失点で降板となりました。

チームとして、山本投手に球数を投げさせ攻略することを目標の1つとしていたそう。打者は粘り強さを見せ、山本投手に4回で69球を投じさせました。

ウィルヤー・アブレイユ選手は「ヤマモトに対しては非常に良いゲームプランを立てていて、それがうまく実行できました。彼はメジャーリーグ屈指の投手の1人。彼を疲れさせ、できるだけ多くの球を投げさせて降板させ、残りのリリーフ陣と対戦させることを狙いました」とコメント。アクーニャJr.選手も「ヤマモトはスーパースターだし、素晴らしい投手だけど。神様に感謝して、僕たちは勝つことができたよ」と笑みを浮かべました。

さらにオマー・ロペス監督も「ヤマモトについて話し合った時、選手たちの間に絆が生まれているのが見て取れました」とコメント。山本投手と対戦経験のある選手たちが意見を出しあい、話し合う過程でさらに結束が増したと言います。続けて「私たちは皆、山本に対して何か良い結果を出せるという確信を持っていました」とコメント。それを決定づけさせる序盤の躍動がチームに流れを呼んだことを明かしました。