巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「卒業したいと思っていること」を3つ明かした。

前日14日に行われた日本ハムとのオープン戦（東京D）が引退試合として開催され、代打で見事に中前打、その後の進塁打で三塁まで激走、右翼守備ではフライキャッチ…とさすがの千両役者ぶりで存在感を示した長野氏。涙なしの爽やか笑顔で16年間のプロ野球選手生活を締めくくった。

番組は事前収録のため引退試合の感想などは今後のオンエアに取っておくとして、3月は卒業シーズン。ということで今後「卒業したいと思っていること」という話になった。

長野氏は3位から順に発表し、3位は「サボり癖」、2位は「食べ過ぎ、飲み過ぎ」、1位は「無駄遣い」というランキングとなった。

“聖人・長野”が「サボり癖」とは意外だが、「もう、すぐ僕…あの…弱い人間なので。もう今日はいいかなとか。サボりますね…」というのが自己認識。「最近サボったことは掃除です」と明かした。

「ちゃんときれいですけど…ちょっと片付けサボりました」

「食べ過ぎ、飲み過ぎ」については食事に誘われる機会も増え「諸先輩方から…引退したので食べろ、食べろ、飲め、飲め…」とうれしい悲鳴。「本当にありがたいことに。今までは言われなかったですけど、引退してるので。どんどん食べて。一緒に行くメンバーでは若いほうになるので、どんどん食事とか回ってくるので。ちょっと体重管理とか大変ですね…」としみじみ語った。

「無駄遣い」に関しては「“ガチャガチャ”とか、ちょっといらない物は買わないようにしなきゃなと思いますねぇ…」と明るく反省する可愛らしいチョーさんだった。