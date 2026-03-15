元ももいろクローバーZの歌手・有安杏果（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。

「31歳になりました。日々に心から感謝です」と書き出した有安。「毎年覚えて下さりお祝いの言葉を贈って下さる皆さんありがとうございます」と感謝し「沢山の方に支えていただき、そして応援して下さる皆さんがいるから、こうして活動が出来ています。本当にありがとうございます！！」とつづった。

「30代、2年目も頑張ります」として「何をするにも、歳を重ねるにつれてより慎重に考えるようになって、怖いもの知らずとは程遠くなっていく自分もいたり。でもその分、ひとつひとつ丁寧に向き合いたいという気持ちもより強くなっています。まだまだやりたいこと、挑戦したいこと、そして皆さんにお届けしたいものがいっぱいあります。今まで大切に積み上げてきたものをしっかりと形にして届けていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします！」とコメント。

「明日16日の夜20時頃から、初めてのインスタライブをやってみようかなと思っています。どこのボタンを押せばいいのか超初心者ですが（笑）もし良かったら遊びに来てください」と告知した。