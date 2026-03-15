３月１５日の中京１０Ｒ・昇竜Ｓ（３歳オープン、ダート１４００メートル＝１２頭立て）は、武豊騎手騎乗のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）がゴール前で差し切った。勝ち時計は１分２４秒０（良）。

道中は先団を追走。終始、内で立ち回り、砂をかぶっても問題なし。直線は残り３００メートル付近から徐々にエンジンがかかり始めた。残り２００メートルを切ってからトップスピードに入り、上がり最速３６秒０の脚でテーオーグレーザー（２着）をとらえ、３／４馬身差でゴールを駆け抜けた。

５７歳のバースデーＶを決めた武豊騎手は「非常に乗りやすい馬でどんなレースでもできますね。スタートはあまり良くなかったんだけど、すぐにリカバリーできた。直線も手応え抜群だった。一戦ごとに馬も良くなっている」と手応えを深めた。

中村調教師は「誕生日の方（武豊騎手）がうまく乗ってくれました。左回りということもあり、手前をしっかり替えていて、最後は（前を）つかまえるだけでしたね。今後は馬の様子を見ながら、交流（重賞）も含めて考えたいです」と笑顔を見せた。