◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）

春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、５番人気のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は４着。直線で一瞬、先頭に立ったが、最後に差され、前走・京都記念に続く重賞連勝はならなかった。

５７歳の誕生日を迎えた武豊騎手は９８年サイレンススズカ以来、２８年ぶり当レース４勝目はならず。これまで誕生日に騎乗した重賞は９２年阪神大賞典（メジロマックイーン）、９７年フラワーＣ（シーキングザパール）、９８年中山記念（サイレンススズカ）、０８年ファルコンＳ（ダノンゴーゴー）と４勝をマークしていたが、今年はお預けとなった。

前走で２４年京都新聞杯以来の復活Ｖとなった同馬は、これまで４戦２勝、２着と３着１回ずつとオール馬券圏内の中京コースに臨んでいた。

１着は８番人気のシェイクユアハート（古川吉洋騎手）で勝ちタイムは１分５８秒１。６番人気のジョバンニ（松山弘平騎手）が２着、１番人気のクイーンズウォーク（川田将雅騎手）が３着だった。

武豊騎手（ジューンテイク＝４着）「１コーナーからかかった。着差が着差だけに折り合えていたら、というレースだった」

戸崎圭太騎手（ドゥラドーレス＝５着）「チークを着けて雰囲気は良かったけど、ゲートを出てからスピードに乗っていかなかったですね。直線に向いてからじりじりという感じでした」

マイケル・ディー騎手（ヴィレム＝６着）「いいポジションで競馬ができて、直線もいい手応えでした。一瞬、勝てるかなと思いましたが、最後の１ハロンで脚いろが一緒になってしまいました。Ｇ３なら十分に勝ち負けになる馬ですし、今日の経験が次に生きてくると思います」

柴田善臣騎手（ディマイザキッド＝７着）「状態も良さそうだったけど、もうワンパンチだね。ゴール前は差のないところまできているし、どこかできっかけをつかめれば、もう一段、階段を上れると思う」

菊沢一樹騎手（キングズパレス＝８着）「ポジションが取れない馬だけど、今日は離されすぎずリズム良く競馬ができました。最後まで脚は使っていますが、もう少し時計がかかった方がいいかもしれません」

浜中俊騎手（セキトバイースト＝１１着）「休み明けという感じでした。パドック、返し馬でリラックスしていたけど、気持ちの乗っていない部分がありました。それで進みが良くなかったです。使ったことで上積みがあれば」

岩田望来騎手（ホウオウビスケッツ＝１２着）「逃げ馬にはきつい競馬でした。息が入るところがなかったです」

三浦皇成騎手（アーバンシック＝１４着）「ペース的にはいいところで運べていたけど、３コーナーで手前を替えてからバランスが崩れました。走り切れていない感じですね」