ベネズエラが侍ジャパンに打ち勝つ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。ベネズエラは6回の逆転3ランでお祭り騒ぎとなった。

4-5と1点ビハインドで迎えたベネズエラの6回の攻撃。無死一、三塁の大チャンスで、アブレイユが伊藤大海の高め直球を打ち砕いた。打たれた日本ベンチは呆然となった。

本塁打を確信してバットを放り投げたアブレイユに迫るくらいの勢いで、一塁側ベンチからアクーニャJr.ら同僚が出てきた。MLB公式Xも「ロナルド・アクーニャJr.は浮遊していたぞ」として写真を公開した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者がXで「この写真!!!!」と反応した他、ファンにも反響が広がった。

「なんてこった」

「なんてクールな1枚なんだ」

「WBCを愛さずにはいられないよ」

「こういうのもっと見たいのよ」

「MLBにもこれが必要だ」

「俺らも同じだった」

ベネズエラは16日（日本時間17日）の準決勝でイタリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）