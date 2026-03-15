長崎が福岡に1-0で勝利、この結果によってWESTはさらに大混戦となった

V・ファーレン長崎は3月15日、明治安田J1百年構想リーグ第6節でアビスパ福岡に1-0で勝利した。

第6節の他の試合は14日に開催されており、この結果を踏まえて最新の順位表が公開された。

EASTでは、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに1-0で勝利し、勝ち点16で首位。FC町田ゼルビアが柏レイソルに1-0で勝利して勝ち点12の2位となり、水戸ホーリーホックと1-1（PK5-6）で接戦を演じたFC東京も勝ち点12で3位に位置している。東京ヴェルディは浦和レッズに1-0で勝利し、勝ち点11で4位となった。

WESTでは上位3チームが勝ち点11で並ぶ大混戦となっている。ヴィッセル神戸が名古屋グランパスに3-0で快勝し、勝ち点11で1位となった。サンフレッチェ広島はガンバ大阪に2-0で勝利して勝ち点11の2位。敗れたG大阪も勝ち点11で3位に位置している。

EASTの下位では、横浜F・マリノスがジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利して7位。柏レイソルが勝ち点3で最下位となった。

WESTの中位から下位では、セレッソ大阪が京都サンガF.C.に2-1で勝利し、勝ち点9で5位となった。清水エスパルスはファジアーノ岡山と1-1（PK4-2）の接戦を制し、勝ち点8で8位。長崎が勝ち点9で7位に浮上し、最下位のアビスパ福岡は勝ち点2にとどまっている。WESTは1位から9位まで勝ち点3差の大混戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）