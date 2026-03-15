歌手の浜崎あゆみさんが3月14日、自身のインスタグラムを更新。2026年4月からスタートするアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-』の世界観を象徴する、アーティスティックなビジュアルを公開し、大きな反響を呼んでいます。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「誰が罪を決めた？誰が犠牲を選んだ？」 ジャパンツアーのビジュアルを公開 鎖に繋がれたアーティスティックな姿が話題に

投稿には「誰が罪を決めた？誰が犠牲を選んだ？」という意味深なメッセージが添えられ、ハッシュタグには「#ayujapantour2026」「#scapegoat」が並びます。今回公開されたのは、黒のボディスーツに身を包み、両手首を銀色の鎖で拘束された浜崎さんの姿です。







暗転したスタジオを背景に、腕を頭上へ引き上げた挑発的なポーズでカメラを見つめるその表情は、どこか神々しささえ感じさせます。撮影を手がけたのは、長年彼女の美学を撮り続けてきた写真家の下村一喜氏です。ツアータイトルにも冠された「scapegoat（生贄・身代わり）」というテーマを、痛みと美しさが共存するビジュアルで体現しています。

2026年4月8日のデビュー記念日（有明アリーナ）から幕を開ける『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』。公式ロゴや詳細なステージ構成への期待が高まる中、この一枚はツアーの核心に触れる重要なピースとなりそうです。







この投稿に、「ビジュ美しくて、かっこよくて最高」「カッコイイよぉー」「かっっっっっこよすぎる！！！！！！！！4／8楽しみすぎてやばい」「4月8日までワクワクが止まらない」「あゆちゃんの今回のツアータイトルとビジュアルとの融合が見どころだね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】

