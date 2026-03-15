【あすから】イ・ヨニ、人生のレースに挑む 東方神起チョン・ユンホは“若きCEO”に 韓国ドラマ『私たちの人生レース』テレビ初放送
俳優のイ・ヨニ、ホン・ジョンヒョンらが出演する韓国ドラマ『私たちの人生レース』（全12話）が、あす16日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】東方神起チョン・ユンホは“若きCEO”に…『私たちの人生レース』予告
同作はPR業界を舞台にキャリア、友情、恋愛に悩みながら人生のレースに挑んでいく様子を描くオフィスサクセスストーリー。
小さな広告代理店で働く主人公ユンジョをイ・ヨニが演じ、デビュー以来、初となるオフィスドラマに挑戦。業界をリードするPRのスペシャリスト、イジョン役をムン・ソリ、ユンジョの友人ジェミン役をホン・ジョンヒョンが務める。さらに、若きCEOソ・ドンフンを東方神起のチョン・ユンホが演じている。
■あらすじ
学歴や家柄、どれ1つをとっても誇れるもののない人生だが仕事への情熱だけは誰にも負けないパク･ユンジョ。郊外の小さな広告代理店で働いていた彼女に一世一代のチャンスが訪れる。旧友のリュ･ジェミンの勤める大企業“セヨン”で行われたブラインド採用“スペックアウト プロジェクト”に合格したのだ。しかしユンジョの経歴を認めずバカにするチーム長から、ユンジョを広告塔としか考えない役員たち、採用の公正性さえ疑う社員たちまで現れ前途多難な日々。それでも同僚のジェミンや人生のロールモデルであるCCOク･イジョン、いつも応援してくれる広告代理店アース･コムの代表ソ･ドンフンとともに、各自の速度で、各自の方向へと切磋琢磨しながら歩んでいき、人生のレースに挑んでいく。
■キャスト
イ・ヨニ、ホン・ジョンヒョン、ムン・ソリ、チョン・ユンホ、チョ・ハンチョル、ペク・ジウォン ほか
■スタッフ
脚本：キム・ルリ（『ハイエナ−弁護士たちの生存ゲーム−』）
監督：イ・ドンユン
【動画】東方神起チョン・ユンホは“若きCEO”に…『私たちの人生レース』予告
同作はPR業界を舞台にキャリア、友情、恋愛に悩みながら人生のレースに挑んでいく様子を描くオフィスサクセスストーリー。
■あらすじ
学歴や家柄、どれ1つをとっても誇れるもののない人生だが仕事への情熱だけは誰にも負けないパク･ユンジョ。郊外の小さな広告代理店で働いていた彼女に一世一代のチャンスが訪れる。旧友のリュ･ジェミンの勤める大企業“セヨン”で行われたブラインド採用“スペックアウト プロジェクト”に合格したのだ。しかしユンジョの経歴を認めずバカにするチーム長から、ユンジョを広告塔としか考えない役員たち、採用の公正性さえ疑う社員たちまで現れ前途多難な日々。それでも同僚のジェミンや人生のロールモデルであるCCOク･イジョン、いつも応援してくれる広告代理店アース･コムの代表ソ･ドンフンとともに、各自の速度で、各自の方向へと切磋琢磨しながら歩んでいき、人生のレースに挑んでいく。
■キャスト
イ・ヨニ、ホン・ジョンヒョン、ムン・ソリ、チョン・ユンホ、チョ・ハンチョル、ペク・ジウォン ほか
■スタッフ
脚本：キム・ルリ（『ハイエナ−弁護士たちの生存ゲーム−』）
監督：イ・ドンユン