「嵐」の大ブレイクは、たった1人のメンバーが出演したドラマがきっかけだった……このエピソードはファンなら誰もが知る逸話でしょう。

【画像】ついに活動終了を迎える嵐のメンバー5人

3月4日に新曲「Five」をリリースし、3月13日からは待望の5大ドームツアーが始まった国民的アイドルグループ・嵐。5月いっぱいで活動を終了することが発表されているため残り2カ月半ほど。活動終了までのカウントダウンは始まっているのです。



嵐の5人 ©文藝春秋

二宮は「我々嵐は『花より男子』で売れた」と…

嵐は1999年11月に「A・RA・SHI」で華々しくデビューしたものの、いきなりトップスターになったわけではありません。売れていなかったわけではないものの、ジャニーズ事務所（当時）のなかで1、2番手の人気があったとは言い難く、デビューから何年間もあまり目立っていないグループだったのです。

そんな嵐がブレイクしたきっかけは、2001年から放送された初の冠バラエティ番組『真夜中の嵐』（日本テレビ系）がブームになったからでも、2002年公開のメンバー5人で主演した映画『ピカ☆ンチ LIFE IS HARD だけど HAPPY』がヒットしたからでもありません。

今年1月28日、二宮和也さんが自身の冠バラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）で、「僕ら（嵐メンバー）の共通見解として、我々嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」「あそこで明確に待遇が変わってる」と語ったのです。

この発言は、2005年に放送された井上真央さん主演の恋愛ドラマ『花より男子』（TBS系）で、メンバーの松本潤さんが、主人公・牧野つくしの相手役である道明寺司を演じ、同作が社会現象化するほど大ヒットしたことを指しています。

要するに嵐が大ブレイクしたのは、メンバー5人の仕事がきっかけではなく、松本さんが単独出演したドラマがきっかけだったということ。この逸話は二宮さんだけでなく、過去に櫻井翔さんもテレビ番組で語っていたことがありました。

Snow Manに松潤が語った「花男」秘話

松本潤さんと言えば、NHKの大河ドラマに主演し、TBSの日曜劇場にも主演しており、国民的俳優の1人と言っても過言ではないでしょう。

そんな彼の俳優キャリアはなんともう約30年。

嵐デビュー前の1997年には、KinKi Kids2人が主演したドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』（日本テレビ系）に、まだあどけなさが残る姿でレギュラー出演していました。そしてデビュー後の2001年にはドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）で主演を務めるなど、着実に人気俳優への階段を駆け上がっていたのです。

また、『花より男子』以前にも恋愛ドラマに出演しており、2003年には『きみはペット』（TBS系）で小雪さんとダブル主演。それから2年後、『花より男子』が放送されました。恋愛ドラマに帰ってきた松本さんは、この大ヒット作でもエピソードに事欠きません。

昨年7月、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）にゲスト出演した際に、『花より男子』の出演オファーを受けたときのことを回顧しました。

まず、「急に決まったから。（2005年）10月クールなんだけど（オファーは）8月に聞いて」と、放送開始の約2カ月前に出演の打診があったという驚きの事実を明かします。

オファーは「花沢類じゃないの？」

原作漫画を少しは読んだことがあったという松本さんですが、自身が演じることになるキャラクター・道明寺司よりも、小栗旬さんが演じたキャラクター・花沢類の印象が強かったとのこと。そのため、オファーが道明寺役だと聞かされ、

「俺は花沢類のイメージしか残ってなくて、『花沢類じゃないの？』って。（自分にとって『花より男子』は）花沢類のイメージなんです」

しかし、その後すぐに漫画喫茶に足を運び、徹夜で全巻一気読みしたところ、「ヤバい！ 道明寺、めっちゃおもしろい」という印象に変わり、オファーを快諾したそうです。

もし、松本さんが漫画喫茶に行かず、“花沢類じゃないなら受けない”とオファーを蹴ってしまっていたら、嵐が国民的アイドルグループにまで駆け上がることもなかったのかもしれない。そう考えると運命的に巡りあった役どころだったように感じます。

井上真央とセクシー女優…“三角関係”疑惑も

嵐の運命を変えた『花より男子』は、“俳優・松本潤”をもうひとつ上のステージに押し上げただけでなく、私生活にも大きな影響をもたらしたドラマだったのかもしれません。

劇中で恋仲を演じた主演・井上真央さんとの熱愛報道が飛び出したのです。

2014年、生田斗真さんも同席していたということですが、松本さんと井上さんが焼き肉店で個室デートしていたことが「FRIDAY」に報じられ、さまざまなメディアで後追い報道も出ていました。

しかし2017年、松本さんの自宅マンションにセクシー女優が何度も通っていたことを「週刊文春」がスクープ。“三角関係疑惑”が持ち上がり、その後しばらくしてから井上さんとの破局が報じられるようになりました。

近年の井上さんは俳優業をセーブしていたのか、ここのところ出演作は多くはありませんでしたが、今クールの竹内涼真さん主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）にヒロイン役で出演中。

『再会』はかつて惹かれ合っていた主人公とヒロインが、地元で起きた殺人事件をきっかけに再び巡り会うヒューマンラブミステリー。このドラマのように松本さんと井上さんが再会を果たすことはあるのでしょうか。

松潤の「嵐」としてのラストランは…

一方、“俳優・松本潤”としては2023年にNHKの大河ドラマ『どうする家康』で主演を務めるなどたびたびビッグチャンスが訪れていたものの、不運に見舞われることもありました。

昨年主演したTBSの看板枠・日曜劇場『19番目のカルテ』では、主要登場人物を演じていた清水尋也氏が、最終話放送の数日前に麻薬取締法違反容疑で逮捕され、急遽、彼の出演シーンを全カットする事態に。

前日の生放送番組『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）に番宣で出演した松本さんが、

「（清水氏の）出演シーンは全てカットして、つなぎ直して編集を全部し直して、なんとかストーリーが辻褄が合うように再編集して、ようやく放送できる状況になっています」

と、主演俳優として視聴者に説明するという役回りまで任されていたのです。

5月いっぱいまでは嵐の活動に集中し、6月以降、“俳優・松本潤”としてもあらたな展開が始まることでしょう。松本さんの「嵐」としてのラストラン、そして俳優としてのリブートに期待が高まります。

（堺屋 大地）