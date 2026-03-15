犬が寝たきりになるかもしれない病気

神経・内臓など、様々な病気によって、犬が寝たきりになってしまうことがあります。

進行すると歩くことができなくなってしまう病気、寝たきりになりやすい病気、とくに発症率の高い病気について解説します。

犬が寝たきりになるかもしれない病気は、予防医療を受けることもできますし、進行を遅らせることもできます。事前に知って役立てましょう。

1.椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、犬が寝たきりになるかもしれない病気です。

背骨と背骨の間にはクッションとなる椎間板があります。椎間板ヘルニアになると、椎間板が飛び出し、脊髄を圧迫し、痛みや麻痺を伴います。

椎間板ヘルニアの好発犬種は、ダックスフントやコーギーなどの胴長短足である犬種です。

歩き方がぎこちなくなる 段差を越えることができなくなる お散歩を嫌がる 後ろ足が動かせなくなる 排泄をすることができなくなる

このような症状が見られることがあります。

治療が遅れると、麻痺が残ってしまうことがあります。その麻痺が原因となり、寝たきりになってしまうことがあります。

2.変形性関節症

変形性関節症は、犬が寝たきりになるかもしれない病気です。

関節への過度な負担、関節への負担の蓄積、加齢や肥満などによって引き起こされる病気です。関節の軟骨が擦り減ってしまい、炎症や痛みが生じます。

初期の段階では、お散歩中に歩かなくなったり、お散歩に行くことを嫌がるようになったりする程度で、病気であることに気づかれないことがあります。

進行すると、自力で立ち上がることができなくなったり、歩くことができなくなったりし、寝たきりになってしまうことがあります。

痛みを我慢してしまう犬がほとんどであるため、初期の段階で気づかれにくいのが特徴です。

3.前庭疾患

前庭疾患は、犬が寝たきりになるかもしれない病気です。

平衡感覚を司っている内耳の器官に異常が起こり、正常に立っていることができなくなったり、正常に歩くことができなくなったりする病気です。

「同じ場所でグルグルと回るように歩く」という特徴があります。

また、「突発性前庭疾患」は、高齢犬に多く発症する病気で、回復する場合もあります。しかし、後遺症が出てしまうことがあります。

歩こうとするけれど転倒する、自力では立ち上がることができないなどし、寝たきりになってしまう犬もいます。

4.脳腫瘍

脳腫瘍は、犬が寝たきりになるかもしれない病気です。

脳腫瘍によって、運動機能や意識に障害が起きると、意識が低下したり、痙攣が起きたり、歩くことができなくなるなどするため、急激に寝たきりになることがあります。

早期発見は非常に困難であるとされていますが、初期症状として、異常行動が見られたり、ふらつきが見られたりすることがあります。

歩くことができなくなった場合のケア

寝たきりになると、床ずれを予防するため、数時間おきに体勢を変えてあげるケアが必要です。介護用のマットやクッション、関節をサポートするグッズなどを活用しましょう。

寝たきりになると、トイレに行くことができません。おむつで対応できる場合もあれば、お腹を圧迫して排泄を促してあげるケアが必要な場合があります。

寝たきりになると、関節が固まってしまうことがあります。関節の柔軟性を失うことがないよう、リハビリやマッサージのケアをしましょう。

まとめ

犬が寝たきりになるかもしれない病気を4つ解説しました。

椎間板ヘルニア 変形性関節症 前庭疾患 脳腫瘍

愛犬が寝たきりになってしまったとき、体のケアばかり考えてしまいますが、より大事なのは心のケアです。

愛犬が安心して快適に過ごすことができる環境づくりと接し方をするようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)