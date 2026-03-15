全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のうどん店『うどん家族 小進庵』です。

讃岐のコシに巨大穴子天の醍醐味

もともとは老舗の蕎麦屋である。ご主人の大森貴行さんは4代目。ところがご子息が蕎麦アレルギーとわかって、家族のために3年前にうどん屋に。店名にはそんな思いが込められている。

で、元来食べ歩きが好きというご主人が、今も半年に1回は行くという香川に通い詰め、生まれたのがこちらの鍋焼きだ。

讃岐風穴子天鍋焼きうどん1720円

『うどん家族 小進庵』讃岐風 穴子天鍋焼きうどん 1720円 うどんの小麦粉は香川産のものと、もちもち感が出る北海道産をブレンド。独自の食感を出している。白醤油を使った透明なツユも新鮮。大きな1枚ものの三元豚も入っていて、食べ応えも充分

関東風とはひと味違う、讃岐仕込みのコシともちもち感のあるうどんは、噛むと小麦の旨みが広がる。いりこをベースに昆布や宗田節、白醤油のカエシを使うおダシがまた相性良く、箸を加速させる。

そしてこのパンチのある構成に負けないご褒美が、巨大な穴子天と鯛のちくわ天。蕎麦屋時代からの腕前でカリッと揚がった穴子は肉厚でふわり、鯛ちくは贅沢な旨み。とどめは一緒に煮込まれた甘くとろける千住ねぎの旨さだ。讃岐仕立てのほかにはない味わい。こいつはいいぞ。

『うどん家族 小進庵』種自慢！・穴子天・鯛のちくわ天・三元豚・千住ねぎ・わかめ・水菜・しめじ・油揚げ・玉子

『うどん家族 小進庵』店主 大森貴行さん

店主：大森貴行さん「讃岐の白ダシが自慢です。海老天入りもあります」

『うどん家族 小進庵』店内はアットホームな佇まい。家族連れのお客さんも多い

清澄白河『うどん家族 小進庵』

［店名］『うどん家族 小進庵』

［住所］東京都江東区三好4-8-3

［電話］03-3641-4723

［営業時間］11時〜14時半、17時〜21時

［休日］木（水は昼のみ）※年末は12/31、11時〜14時半までの営業、年始は1/6〜、通常通り

［交通］地下鉄半蔵門線清澄白河駅B2出口から徒歩7分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、三元豚バラ肉つけうどんの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】讃岐仕込みのコシと、もちもち感あるうどんは香川・北海道の小麦をブレンド 透明な汁と絡み合う独自の食感（7枚）