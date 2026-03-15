「シュート数43ー０→７ゴール爆発」「フィリピンを叩きのめした」なでしこジャパンの完勝に韓国メディアも驚嘆！「準決勝の日韓戦は我々のほうが有利だが…」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦。７−０で大勝してベスト４進出＆来年の女子ワールドカップの出場を決めた。
前半は引いて守る相手の攻略に苦戦したものの、45分に田中美南の得点で先制すると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。後半は怒涛のゴールラッシュで５点を加点した。
この結果に、18日に行なわれる準決勝で対戦する韓国のメディア『STARNEWS』が注目。「『シュート数43ー０→７ゴール爆発』日本、フィリピンに７−０大勝。『準決勝で韓日対決が実現』と伝える。
「この日、日本のボールポゼッションはなんと85パーセントを超え、シュート数は43-0。まさに圧倒的な流れで試合が行なわれた」
また『OSEN』も、「試合前から日本の楽勝が予想されており、フィリピンを叩きのめした。シュート数43-0という事実が物語るように一方的な試合だった」とレポート。「18日に準決勝で運命の日韓戦を戦う。１日を多く休める我々のほうが有利だが、決して油断できない状況だ」との見解を示している。
なでしこジャパンは日韓戦を制してファイナルに進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
前半は引いて守る相手の攻略に苦戦したものの、45分に田中美南の得点で先制すると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。後半は怒涛のゴールラッシュで５点を加点した。
「この日、日本のボールポゼッションはなんと85パーセントを超え、シュート数は43-0。まさに圧倒的な流れで試合が行なわれた」
また『OSEN』も、「試合前から日本の楽勝が予想されており、フィリピンを叩きのめした。シュート数43-0という事実が物語るように一方的な試合だった」とレポート。「18日に準決勝で運命の日韓戦を戦う。１日を多く休める我々のほうが有利だが、決して油断できない状況だ」との見解を示している。
なでしこジャパンは日韓戦を制してファイナルに進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー