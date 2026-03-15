カブスファンは“パニック状態”に…ヘッスラの鈴木誠也が負傷で「悲鳴が渦巻いている」米メディア【WBC】
鈴木誠也がベネズエラ戦で負傷した(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。5−8で敗れた。ベスト4進出とはならなかった。
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この試合、初回に0−1から大谷翔平の一発で同点に追いついたが、直後に四球で出塁した鈴木誠也がヘッドスライディングで二盗を試みた際に足を負傷してしまい途中交代。その後「右膝の違和感」と発表された。
米メディア『EssentiallySports』はこのシーンに触れ「セイヤ・スズキ、WBCの試合でヒヤッとする負傷により途中交代。カブスファンはパニック状態に」と題した記事を掲載した。
同メディアは「準々決勝で日本とベネズエラが激突したが、初回早々のセイヤ・スズキの離脱はカブスファンを絶望させるに十分だった。昨季、カブスで自己最多の32本塁打、103打点を叩き出した主砲の負傷は、侍ジャパンよりもむしろ所属球団に深刻なダメージを与えるだろう。SNS上には、全米のカブスファンによる悲鳴が渦巻いている」と伝えていた。
そして「さらに心配なのは、過去にも似たようなことがあったという点だ。2023年のWBC前にも、スズキは負傷によって大会全試合の欠場を余儀なくされ、カブスでのレギュラーシーズン開幕にも間に合わなかった。不運なことに、今回の状況はその再来のように感じられる。しかも、前回よりもさらに深刻に見えるのが辛いところだ」と記していた。
今後の状態はカブスファンにとっては心配なところだが、軽症を願うばかりだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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