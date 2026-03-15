カブスファンは“パニック状態”に…ヘッスラの鈴木誠也が負傷で「悲鳴が渦巻いている」米メディア【WBC】

鈴木誠也がベネズエラ戦で負傷した(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。5−8で敗れた。ベスト4進出とはならなかった。

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この試合、初回に0−1から大谷翔平の一発で同点に追いついたが、直後に四球で出塁した鈴木誠也がヘッドスライディングで二盗を試みた際に足を負傷してしまい途中交代。その後「右膝の違和感」と発表された。

米メディア『EssentiallySports』はこのシーンに触れ「セイヤ・スズキ、WBCの試合でヒヤッとする負傷により途中交代。カブスファンはパニック状態に」と題した記事を掲載した。