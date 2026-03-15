親しみを込めた家族の呼び方から、舗装されていない道を突き進む走行スタイルまで。3つのキーワードすべてを成立させる「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常生活の風景を思い浮かべながら、空白を埋めるピースを推理してみましょう。

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普段、何気なく使っている言葉の中に潜む「意外な重なり」を見つけるパズルで、頭を柔らかくしてみませんか？
今回は、家庭内での温かな呼び名から、アクティブなレジャーの用語まで、バラエティ豊かな語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字が分るでしょうか。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□くろ
□□ろーど
□□ろ

ヒント：自分の母親のことを、親愛の情や照れくささを込めて呼ぶ際、何といいますか？

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正解：おふ

正解は「おふ」でした。

▼解説
それぞれのキーワードに「おふ」を当てはめると、次のようになります。

おふくろ（お袋）
おふろーど（オフロード）
おふろ（お風呂）

母親への親しみを込めた「おふくろ（お袋）」、舗装されていない荒野を走る「オフロード（おふろーど）」、そして心身をリラックスさせる「お風呂（おふろ）」。家庭内の絆、ワイルドなレジャー、そして穏やかな日常習慣と、全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)