【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 家族の呼び名や日々の習慣がヒント
普段、何気なく使っている言葉の中に潜む「意外な重なり」を見つけるパズルで、頭を柔らかくしてみませんか？
今回は、家庭内での温かな呼び名から、アクティブなレジャーの用語まで、バラエティ豊かな語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字が分るでしょうか。
□□くろ
□□ろーど
□□ろ
ヒント：自分の母親のことを、親愛の情や照れくささを込めて呼ぶ際、何といいますか？
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▼解説
それぞれのキーワードに「おふ」を当てはめると、次のようになります。
おふくろ（お袋）
おふろーど（オフロード）
おふろ（お風呂）
母親への親しみを込めた「おふくろ（お袋）」、舗装されていない荒野を走る「オフロード（おふろーど）」、そして心身をリラックスさせる「お風呂（おふろ）」。家庭内の絆、ワイルドなレジャー、そして穏やかな日常習慣と、全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家庭内での温かな呼び名から、アクティブなレジャーの用語まで、バラエティ豊かな語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字が分るでしょうか。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□くろ
□□ろーど
□□ろ
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正解：おふ正解は「おふ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おふ」を当てはめると、次のようになります。
おふくろ（お袋）
おふろーど（オフロード）
おふろ（お風呂）
母親への親しみを込めた「おふくろ（お袋）」、舗装されていない荒野を走る「オフロード（おふろーど）」、そして心身をリラックスさせる「お風呂（おふろ）」。家庭内の絆、ワイルドなレジャー、そして穏やかな日常習慣と、全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)