日本のシンガーソングライターのナオト・インティライミさんは3月15日、自身のXを更新。WBC準々決勝での“神体験”を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ナオト・インティライミさん公式Xより）

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日本のシンガーソングライターのナオト・インティライミさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。WBC準々決勝での“神体験”を報告しました。

【写真】ナオト・インティライミの“神体験”

「ミラクル過ぎるーー‼‼」

ナオト・インティライミさんは「やばいやばい！！！ すんごすぎ！！」と1枚の写真を投稿。なんと、「大谷選手の先頭打者ホームラン！！ そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」「そしてなななんと！！！ キャッチしたアミーゴに触らしてもろた！！！ スタンドにインしてから15秒後のホッカホカのホームラン球！！！」と、大谷翔平選手が放ったホームランボールに触れたことを興奮気味に報告しています。

この投稿にコメントでは「まだ温かかったボール…めっちゃ羨ましいです」「神体験すぎる」「目の前にホームランボールとか最高すぎる」「この男性、前回大会でも侍ジャパンのHRボールをGETしてました！」「本当に羨ましい」「ミラクル過ぎるーー‼‼」「やばすぎます！！」との声が寄せられています。

「悪夢だと思いたい」

14日（日本時間15日）に米国フロリダ州・マイアミで行われたWBC準々決勝で、日本代表はベネズエラと対戦。惜しくも5対8で敗れ、準々決勝敗退が決まりました。現地で観戦していたナオト・インティライミさんも激戦の様子を随時Xにて投稿し、試合終了後は「悪夢だと思いたい。まだ受け止められない放心状態」と無念さをつづりました。(文:福島 ゆき)