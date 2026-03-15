「神体験すぎる」ナオト・インティライミ、大谷翔平選手のホームランボールが…！ 「めっちゃ羨ましい」
「神体験すぎる」ナオト・インティライミ、大谷翔平選手のホームランボールが…！ 「めっちゃ羨ましい」
日本のシンガーソングライターのナオト・インティライミさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。WBC準々決勝での“神体験”を報告しました。
【写真】ナオト・インティライミの“神体験”
「ミラクル過ぎるーー‼‼」ナオト・インティライミさんは「やばいやばい！！！ すんごすぎ！！」と1枚の写真を投稿。なんと、「大谷選手の先頭打者ホームラン！！ そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！！！」「そしてなななんと！！！ キャッチしたアミーゴに触らしてもろた！！！ スタンドにインしてから15秒後のホッカホカのホームラン球！！！」と、大谷翔平選手が放ったホームランボールに触れたことを興奮気味に報告しています。
この投稿にコメントでは「まだ温かかったボール…めっちゃ羨ましいです」「神体験すぎる」「目の前にホームランボールとか最高すぎる」「この男性、前回大会でも侍ジャパンのHRボールをGETしてました！」「本当に羨ましい」「ミラクル過ぎるーー‼‼」「やばすぎます！！」との声が寄せられています。
「悪夢だと思いたい」14日（日本時間15日）に米国フロリダ州・マイアミで行われたWBC準々決勝で、日本代表はベネズエラと対戦。惜しくも5対8で敗れ、準々決勝敗退が決まりました。現地で観戦していたナオト・インティライミさんも激戦の様子を随時Xにて投稿し、試合終了後は「悪夢だと思いたい。まだ受け止められない放心状態」と無念さをつづりました。(文:福島 ゆき)
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