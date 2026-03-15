牡羊座・女性の運勢

心身のこわばりや負担が消えていき、自分が新しい段階に入りつつあることを感覚的に実感できそうな重要なタイミングです。牡羊座は今後目指すもの、果たすべき役割に意識が向かいつつあります。本格的に進むためには「これまでの自分をきちんと整理する」ことがとても重要。時間をかけて行ってきたそれが、ついに（ほぼ）完了するのが今週なのでしょう。「変わってもいいかもしれない」「新しくなってもいいかもしれない」、そう思えるのが前進の合図です。家族との時間や心身のセルフケアは、その変化を優しく後押ししてくれます。引き続きゆるりと過ごして。

牡羊座・男性の運勢

本格的に新しい挑戦に飛び込んでいく準備が整う、重要な時期に来ています。今後、自分が担うべき大事な役割や行動を（半ば無意識にも）自覚しており、意識はすでにそちらに集中しつつあります。長く不安定だった心身の状態が深く癒やされたことで、変化や挑戦に対しても過度の不安やこだわり、緊張感がなくなった。これが大きく関係しているのでしょう。とはいいつつ、同時進行でケアは続くので、今後何かを成し遂げたいなら自身の状態を安定、安心したものにする。ここを大事に。家族との団らんにも今のあなたに大きな活力を与えてくれるはずですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ