牡牛座・女性の運勢

誰かの存在や会話を通じて、心の深いわだかまりや、自分の負担となっていたこだわりが解消される。そんな展開がありえる大事なときです。現在の牡牛座は対人関係が活発化し、親しい相手や自分に前向きな刺激をくれる相手との縁が深まっているでしょう。そんななかで、何かきっかけをつかむのかも。牡牛座自身からしても、「そこは自分にとっても大事な部分だが、こだわりすぎにも正直、疲れている」。そんな気持ちがあったのかな。まだまだ人と話すなかで癒される部分は多いので、機会は多く持ちましょう。今後への意欲がいっそうチャージされますよ。

牡牛座・男性の運勢

周囲の人の存在に癒され、今後に進むための大きな転機をもらえそうなとき。ここまで自分自身の価値観やこだわりを見直さざるをえない経験をし、悩みながら新しくなっていくことを受け入れつつある。そういう過程を経てきたのでは。で、いま話す相手の言動やその周辺でのできごとが、最終的に「それもありかもしれない」を思わせてくれる雰囲気です。人との会話から癒され、得るものの多い時期なので、引き続き幅広い人と話しましょう。今後挑戦していきたいなら、それが大きな原動力になります。

占い：アストロカウンセラー・まーさ