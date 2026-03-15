双子座・女性の運勢

自分のなかにあった思い込み、気負いのようなものが消えていくのを感じられそうなとき。社会面からそれはもたらされそうですが、双子座はどこか過度に思いつめ、特別頑張らなくてはならないと考えすぎていた面があるのかも。が、いろいろうまくいってみると、「必要なのはそういうことじゃなかったらしい」とわかるのかな。いま社会面は活発で順調。そういうなかだからこそ、「うまくいくときってこういう感じ」がもっと素直につかめるのでしょう。今後は大きな挑戦を意識していそうですが、その際のヒントや原動力もいまの状況から得られるのではないでしょうか。

双子座・男性の運勢

社会的な展開を通じて、自分のなかにあった過度の負荷、思い込みを手放すことができそうなとき。最近は少しずつその方向に向かっていましたが、何か決定的なきっかけがあるのかも。現在そもそも好調で、素直な自分を生かしやすいのも関係ありそう。「頑張ろうとしすぎていたのかもしれない」。そんな気づきもあるのでしょう。また、このできごとは、これから双子座がみずから進んでいこうとする挑戦にも確かな追い風をもたらすでしょう。芯の強さは必要ですが、それは特別な自分になる…ということではないようです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ