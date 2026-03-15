獅子座・女性の運勢

何か非常に癒され、同時に自分の気負いや思い込みが解除されるような展開がありそうです。その思い込みは社会面にかかわることで、「ちょっと自分は頑張り過ぎていたのかもしれない」という気づきに繋がるでしょう。プライベートを重視し、何か普段と発想を変える行動を起こしたときにおそらくそれは起こります。もしいま心身が疲れているなら、身体の求めにしたがって休養を十分に。視点を日常基準に移すことです。獅子座は今後より大規模な挑戦をすることになるでしょう。そのためにも英気を養うべきですよ。

獅子座・男性の運勢

自分の深い部分で何かがほぐれ、深い思い込みや古い価値観から解放されるようなタイミングがありそうな今週です。それは仕事に関連する何かで、長いこと抱えてきたものなのでしょう。現在は日常生活を大事にし、心身をケアするのに適した時期ですが、そこでする経験を通じて「自分は自分に無理を課してきた」と客観的な気づきが得られるのかも。これからの獅子座は、より大きな意味で人生における新たな挑戦をするサイクルに入ります。すでにその予感はあるはず。流れに乗るためにも、まずは十分な休養を。心身の直感に従ってください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ