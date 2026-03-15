乙女座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって大事な人の言動にあと押しされ、深いところに長くあったこだわりや古い価値観に対し新しいアプローチが取れるとき。新しくなりたい乙女座にとって、その思いはひとつのネックであったはず。大事ではあるけれど、どこか足かせになっていることにも気づいていたでしょう。が、ふとした相手の態度がそれをラクに、解放してくれる感じかな。引き続き人の縁は深い時期ですから、思うところがあるなら話すのがベスト。内面の整理が進むほど、社会面での挑戦はいっそうスムーズになりますよ。

乙女座・男性の運勢

人との会話や相手のちょっとした言動をヒントに、長く抱えてきたこだわりから解放されそうなとき。現在、社会面を中心に大きな前進を意識する乙女座にとって、そのこだわりは大事なものではあるものの、どこかブレーキにもなっていたでしょう。が、いまは人との対話が進むタイミング。特にパートナーや親友など、大事な人が最終的に乙女座を解き放つ役割をしてくれそうです。「気持ちがラクになった」と感じるなら、それが正解です。心のなかをいっそうシンプルにしていって。

占い：アストロカウンセラー・まーさ