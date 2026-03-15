天秤座・女性の運勢

現在好調な社会面でのできごとのなかに、自分の深い部分にあるわだかまりを解消するヒントがありそうなとき。ここしばらくの天秤座はより自分らしさを求め、積極的な挑戦を続けてきた天秤座ですが、心のどこかにはそれを避け、とどめようとする心葛藤があったかもしれません。が、ここでする経験はその内なる不安をおさめ、「大丈夫だ」と言ってくれる何かなのかも。信頼できる周囲の存在を思い出さすことが、一歩踏み出す安心感にも繋がります。「そんなに構えなくていいよ」と自分に言ってあげられるなら正解です。何かを始めることを、楽しみましょう。

天秤座・男性の運勢

より自分らしくありたいという意欲と共に、強い挑戦心を抱く最近の天秤座。が、心のうちにはそれを不安がる思いがあり、それは重要な葛藤ポイントでした。いまは社会面でのある経験がその不安を癒し、もっとラクにトライしてみてもいいという気持ちを思い出させてくれるはず。仕事関連が好調で、頼れる仲間という心強い環境にも恵まれるようです。自分の力強さを信じ、まずはのびのびとやってみましょう。特別でなくてはならないという思いは、一度横において。

占い：アストロカウンセラー・まーさ