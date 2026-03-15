蠍座・女性の運勢

大事な存在とのあいだで価値観の差を実感してきていたのなら、いまは深く話すのに適したタイミングです。おそらく相手は、ここまでの経緯で「自分も少し変わるべきなのかもしれない」と考えている面があるはず。いまの蠍座はとても前向きに自分の考えを伝えられそう。お互いの意見をすり合わせて解決しなければならない問題がある場合は、一気に解決へと前進できる気がします。今後、仕事面も含め大きく変化していきそうですが、ここで相手とよい対話ができれば不安は減り、よりそちらにも集中できるでしょう。

蠍座・男性の運勢

大事な人と改めて深く話し、結果、お互いのなかで何かが通じ合う可能性が高いとき。特に価値観の差で衝突することが多かったのなら、その難しい状況を解消する話し合いができそうです。相手もこれまでの経緯を通じて少しずつ考えを変え、自分を見直すモードに入っているのでは。それをいい形であと押しし、より深くわかりあえるのがいまなのでしょう。ここでモヤモヤを解消できると、今後の大きな挑戦にもよりクリアなマインドで挑むことができますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ