射手座・女性の運勢

穏やかな日常生活のなかから重要なヒントをつかみそう。特にそれは社会面や自分の働き方、健康面につながるヒントなのかも。「こういう形でなくてはならない」とこだわってきたのかもしれませんが、「実はそんなことはないのかも」と気づく感じです。それを契機により自由になるでしょう。今後、より求めている本当の挑戦に挑んでいくためにも、その自由さは重要な要素。不要な無理は捨て、自分にとって一番大事なことに集中できる状態へと整えていきましょう。

射手座・男性の運勢

社会面や日々の生活のなかで、「これはこうでないと成り立たない」と固執してきた価値観を大きく見直すとき。その流れはここしばらくずっとありましたが、最終的なきっかけは日常のなかに隠れているようです。いまはプライベートの充実期。自分に優しく気持ちよく暮らすことで多くの発見があるようです。こだわりを手放し始めると、より自由に、心身共に軽くなるでしょう。そこで生まれた精神的な余力は、今後の大きな挑戦にもかなりプラス。生活や考え方はどんどんシンプルにしていくのがいいですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ