山羊座・女性の運勢

現在、人との縁が深まり、前向きなヒントを受け取ることが多そうな山羊座。特に今週は誰かとの会話や新しいできごとをきっかけに、自分のなかに長くあったこだわりや古い価値観を本気で見直す気持ちになりそうな大事なタイミングです。すでに必要性は感じていたけれど、最後に背中を押すのがこのできごとなのかな。「もっと自分は自由でいい」という気持ちに傾くならOK。ここから社会面、仕事面を中心に日常はいっそう変わっていきそうですが、心が自由になることで、スムーズに進んでいくはずです。

山羊座・男性の運勢

誰かとの会話やちょっとしたできごとを最終的なきっかけとして、長くこだわってきた価値観が変わっていく経験をしそうなとき。そもそもこの流れはここしばらくあり、山羊座自身「変わるべきなのか」という思いはあったのでしょう。いまは人との会話から楽しく前向きな刺激を受け、自然と心が開くタイミングです。「そんなにこだわることはない」と思え、結果的に気持ちが自由になった気がするなら正解です。ここから山羊座はより広い領域で変化を実現していくのですが、その変化を加速させる勢いがこれでつくです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ