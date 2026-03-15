水瓶座・女性の運勢

現在、好調な社会運が展開する水瓶座。そのなかでする経験が、いま抱える難しさの解決を大きくあと押しするようです。もしいま自分にやりたいことや進みたい方向があり、日常の状況や家族が反対しているのなら、「お金がそれを解決する」（たとえば）な雰囲気があります。実際、家族関係や生活のスタイルは“変わり目”に差し掛かっているのでしょう。いままでのやり方を守るために何かを我慢するなら、「通勤時間短縮のために引っ越し」「時短家電で余裕を作る」など、自分に自由を与えるために、賢い選択が必要かもしれません。今後、水瓶座がやるべき挑戦はますます勢いを増してきます。

水瓶座・男性の運勢

重要な現状を変えるきっかけを日常のなかでつかめそうなとき。いまの水瓶座は社会運好調で、自分の能力を効果的に発揮できているでしょう。その手ごたえがあるからこそ、変えがたいように思えていたテーマにも、積極的にアプローチできるのでしょう。それは家、家族にかかわることで、もしいま自分が進みたい方向性に対しプライベートが障害となっているなら、それはお金で解決できるかもしれません（例ですが）。そもそもいまのプライベートな状況は刷新する時期に来ています。それを守るために何かを我慢する必要はないかもしれませんよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ