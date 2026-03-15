魚座・女性の運勢

「私には私の考えがある」。このことを強く意識し、何なら周囲に対しても発信できるときです。明らかに変わり、挑戦意欲を増しつつある魚座ですが、ごく最近まで変化に気づかず、自分の思い込みを押しつけてくる人は周りにいたでしょう。が、いろいろな経緯を経て相手も少しずつ変化を受け入れ始めています。今週起こるある展開が、その状況を変える決定打となるのかも。いまの自分をきちんと認めてほしいと思う相手や状況があるなら、明確な意志表示をしましょう。いまの魚座は自分を表現できる言葉と素直さを持つので、きっと想いは伝わります。今後はより具体的な挑戦が待っています。

魚座・男性の運勢

「いまの自分はこう考え、こう進みたい」。そんな明確な意志表示ができる大事なタイミング。これまで魚座の変化を受け入れず、昔のイメージを押しつけてくる状況に悩んでいたなら、ここでする主張がその壁を壊してくれるはずです。相手（状況）も少しずつ理解し初めていたのでしょうが、今週のできごとがその認識をいっそう確かなものにします。いまの魚座は自分を表現する能力も高く、的確な意思疎通が可能でしょう。わだかまりが消え、今後は社会面を中心に挑戦に本腰が入ってきます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ