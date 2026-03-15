「かつみ・さゆり」さゆり、驚異の美脚際立つ“階段ショット”に「相変わらず異次元のスタイル」の声 円形脱毛症の現状も明かす
【モデルプレス＝2026/03/15】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月13日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つ階段ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン芸人「異次元のスタイル」驚異の美脚ショット
さゆりは「久しぶりのいつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段でポーズを決めたオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニ丈衣装にうさ耳カチューシャを合わせたコーディネートで、引き締まった美しい脚が際立つ姿を公開した。
また「絶賛、頭頂部円形脱毛症中のさゆり〜」と現在の状況を明かし、8センチメートルまで広がった患部をウィッグなどで工夫して隠していることを説明。「いよいよ少し生えてきてるんです〜」「草原？って言われるところまできました〜」と回復の兆しを報告した。さらに、これまでの治療内容や薬、生えてくる過程などを今後発信していく意向を示している。
この投稿に「階段シリーズ待ってた」「相変わらず異次元のスタイルの良さ」「脚が長すぎて見惚れる」「今日も可愛い」「うさ耳似合いすぎ」「草原まで回復おめでとう」「明るさに元気もらった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆さゆり、うさ耳で美脚ショット披露
さゆりは「久しぶりのいつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段でポーズを決めたオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニ丈衣装にうさ耳カチューシャを合わせたコーディネートで、引き締まった美しい脚が際立つ姿を公開した。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に「階段シリーズ待ってた」「相変わらず異次元のスタイルの良さ」「脚が長すぎて見惚れる」「今日も可愛い」「うさ耳似合いすぎ」「草原まで回復おめでとう」「明るさに元気もらった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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