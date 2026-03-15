三上悠亜、ショーパン姿で美脚大胆披露「スタイルレベチ」「セクシーすぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの三上悠亜が3月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿のカジュアルコーディネートを公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「セクシーすぎる」露出コーデ
三上は「台湾の高雄行った時の」と台湾での私服ショットを複数枚投稿。「お気に入りのケーブルニット ギンガムとのレイヤードが可愛いの」と記し、キャップをかぶり、グレーのケーブルニット、デニムのバルーンショートパンツにスニーカーを履いたカジュアルコーデでスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚真っ直ぐで綺麗」「セクシーすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「セクシーすぎる」露出コーデ
◆三上悠亜、バルーンショーパンのカジュアルコーデ公開
三上は「台湾の高雄行った時の」と台湾での私服ショットを複数枚投稿。「お気に入りのケーブルニット ギンガムとのレイヤードが可愛いの」と記し、キャップをかぶり、グレーのケーブルニット、デニムのバルーンショートパンツにスニーカーを履いたカジュアルコーデでスラリとした美しい脚を見せている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「センスの塊」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚真っ直ぐで綺麗」「セクシーすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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