子役・佐藤大空、松本まりか＆SUPER EIGHT横山裕に贈った直筆メッセージが話題「漢字書けるのすごい」「こんなのもらったら泣いちゃう」
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の松本まりかのスタッフ公式Instagramが、3月13日に更新された。子役・佐藤大空からの直筆メッセージを持った松本とSUPER EIGHTの横山裕、佐藤の3ショットを公開した。
【写真】「ライオンの隠れ家」子役「すごい」と話題の直筆メッセージ
13日に最終回を迎えた松本主演のテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」で、佐藤は松本演じる吉岡詩織と横山演じる吉岡道彦の息子・吉岡亮介役を務めた。投稿では「撮影期間を共に駆け抜けていただきました道彦（横山裕さん）と亮介（佐藤大空くん）とのショット 素敵なお時間をありがとうございました！」と記され、家のセットでの3ショットを公開。3人はそれぞれ花束を持ち、松本は「いつもぼくのはなしをきいてくれてありがとうございました さとう大空」と、横山は「いつもおはなししてくれてありがとうございました さとう大空」と佐藤の直筆メッセージが書かれた色紙を持った笑顔の家族写真となっている。
この投稿に、ファンからは「漢字書けるのすごい」「こんなのもらったら泣いちゃう」「可愛らしい上手な字」「素敵な家族」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ライオンの隠れ家」子役「すごい」と話題の直筆メッセージ
◆佐藤大空、松本まりか＆横山裕へ直筆メッセージ
13日に最終回を迎えた松本主演のテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」で、佐藤は松本演じる吉岡詩織と横山演じる吉岡道彦の息子・吉岡亮介役を務めた。投稿では「撮影期間を共に駆け抜けていただきました道彦（横山裕さん）と亮介（佐藤大空くん）とのショット 素敵なお時間をありがとうございました！」と記され、家のセットでの3ショットを公開。3人はそれぞれ花束を持ち、松本は「いつもぼくのはなしをきいてくれてありがとうございました さとう大空」と、横山は「いつもおはなししてくれてありがとうございました さとう大空」と佐藤の直筆メッセージが書かれた色紙を持った笑顔の家族写真となっている。
◆佐藤大空の直筆メッセージに反響
この投稿に、ファンからは「漢字書けるのすごい」「こんなのもらったら泣いちゃう」「可愛らしい上手な字」「素敵な家族」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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