≒JOY逢田珠里依、オフショルで美デコルテ披露 江角怜音は透明感溢れる純白コーデ【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】指原プロデュースアイドル、色白デコルテ輝くオフショル姿
山田杏佳は、ポニーテールに揺れるイヤリング、チュールスカート、上品なベロア素材のトップスと女性らしさ溢れるオーラを放出。天野香乃愛はジャケット、トップス、スカートをすべて紫で合わせた大人っぽいコーディネートを披露し、ランウェイトップ見せた流し目にはファンから歓声が上がっていた。
逢田珠里依は黒のオフショルダートップスにロングスカートを合わせたスタイリングで登場。ウインクで会場中の視線を集めた。
江角怜音は、柔らかいレース素材のブラウスと白のボトムスを合わせた透明感溢れるコーディネートを披露。高橋舞（※「高」は正式には「はしごだか」）はオフショルダーのロングワンピース姿で、チラリとのぞく肩をアピールした。
小澤愛実はピンクのブラウスと白のティアードスカートで可憐にウォーキング。藤沢莉子は淡いブルーのオフショルダーミニワンピースを着用し、美しいデコルテと脚線美を披露した。
大西葵はニット素材のノースリーブワンピースでファンへお手振り。大信田美月は清楚な花柄ロングワンピースで、デコルテラインを見せた。市原愛弓は春らしい黄色のブラウスに白のロングスカート、麦わら帽子を合わせた上品なコーディネートでファンの視線を集めていた。
村山優香はチュール素材の黒の衣装に、手袋、ネックレス、イヤリングを緑に揃えたコーディネート。前髪や後れ毛をカールさせ、アイメイクも緑に合わせてクールな印象を引き立てた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュースアイドル、色白デコルテ輝くオフショル姿
◆逢田珠里依・天野香乃愛ら、大人っぽスタイリングで魅了
山田杏佳は、ポニーテールに揺れるイヤリング、チュールスカート、上品なベロア素材のトップスと女性らしさ溢れるオーラを放出。天野香乃愛はジャケット、トップス、スカートをすべて紫で合わせた大人っぽいコーディネートを披露し、ランウェイトップ見せた流し目にはファンから歓声が上がっていた。
◆江角怜音・市原愛弓・大信田美月ら、清楚コーデ披露
江角怜音は、柔らかいレース素材のブラウスと白のボトムスを合わせた透明感溢れるコーディネートを披露。高橋舞（※「高」は正式には「はしごだか」）はオフショルダーのロングワンピース姿で、チラリとのぞく肩をアピールした。
小澤愛実はピンクのブラウスと白のティアードスカートで可憐にウォーキング。藤沢莉子は淡いブルーのオフショルダーミニワンピースを着用し、美しいデコルテと脚線美を披露した。
大西葵はニット素材のノースリーブワンピースでファンへお手振り。大信田美月は清楚な花柄ロングワンピースで、デコルテラインを見せた。市原愛弓は春らしい黄色のブラウスに白のロングスカート、麦わら帽子を合わせた上品なコーディネートでファンの視線を集めていた。
村山優香はチュール素材の黒の衣装に、手袋、ネックレス、イヤリングを緑に揃えたコーディネート。前髪や後れ毛をカールさせ、アイメイクも緑に合わせてクールな印象を引き立てた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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