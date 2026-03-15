◆ファーム・リーグ 巨人４×―３オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の育成１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が公式戦初勝利を挙げた。１点を追う９回に５番手で登板。先頭に安打を許したがその後は落ち着いて後続を封じ無失点に抑え、逆転サヨナラ勝利につなげた。「腕を振った中でゾーンで勝負することはできた。まずは０で抑えることはできたので良かった」と振り返った。

１軍で初登板となった１０日のオープン戦・ソフトバンク戦（宇部）で１回無失点の好投。「真っすぐはコースに決まればなんとかなると思った。少しでも球がずれると捉えられたので、球の強さ以上にコントロールを磨かないと通用しないというのは一番感じた」と貴重な経験を得た。

この日は自己最速を更新する１５２キロもマーク。「体が大きくなってる分、出力も上がっている」と納得の表情。「細かいコントロールと、状況ごとの対応をもっと磨いていきたい。自分のピッチングができれば支配下にも近付いてくる」と、早期の支配下昇格へアピールを続ける。