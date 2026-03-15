【「Shadowverse EVOLVE」ブースターパック「天魔八虐」】 3月27日 発売予定 価格：1パック 440円

ブースターパック「天魔八虐」

Cygamesとブシロードが共同で開発・運営を行なっているTCG「Shadowverse EVOLVE」の最新ブースターパック「天魔八虐」が3月27日に発売される。

最新ブースターパック「天魔八虐」の発売に先駆けて新カード2枚の独占公開権をいただいたので、早速紹介したい。

「Shadowverse」第27弾カードパック「八獄魔境アズヴォルト」の人気キャラクターが収録！

「Shadowverse EVLOVE」のブースターパックは、原作に位置づけられるDCG「Shadowverse」の人気キャラクターが再調整されて登場することが多い。今回登場する新ブースターパック「天魔八虐」は、「Shadowverse」第27弾カードパック「八獄魔境アズヴォルト」の人気キャラクター「出航の咎人・バルバロス」や「機鋒の咎人・カットスロート」などが収録されている。また、「Shadowverse」後継の新DCGである「Shadowverse: Worlds Beyond」からも、「新たなる少女・エース」などが収録されている。

基本レアリティは、LGが28種、GRが28種、SRが28種、BRが36種だが、パラレル仕様として、基本レアリティのカードとイラストや加工、フレームデザインが異なるSPが1種、URが7種、LGと加工やフレームデザインが異なるSLが28種収録される。また、トークンカード8種（うち再録6種）もパックに封入されている。なお、通常カードやトークンカードにも一部プレミアム仕様のカードがある。

ブースターパック「天魔八虐」

【指定攻撃】＆【必殺】＋【疾走】で即戦力になる「独眼竜・伊達政宗」

ドラゴンクラスのコスト2フォロワーカード「独眼竜・伊達政宗」。【指定攻撃】と【必殺】を持つほか、ファンファーレ能力で、自分の場に武闘竜人・カードが3枚以上あれば、さらに【疾走】を持つ

今回、独占公開権をいただいたカードは、ドラゴンクラスの「独眼竜・伊達政宗」と「ドラゴニュートの怪力」の2枚である。

「独眼竜・伊達政宗」は、その名の通り、戦国武将の伊達政宗をモチーフにしたフォロワーカードであり、レアリティはLG、コスト2で攻撃力は2、体力は3、タイプは「竜使い・武闘竜人」である。【指定攻撃】と【必殺】を持ち、ファンファーレ能力で、自分の場に武闘竜人・カードが3枚以上あれば、さらに【疾走】を持つという、LGらしい強力なカードだ。

通常、「Shadowverse EVOLVE」では、相手のアクト状態（カードが横向きになっている状態）のフォロワーしか、自分のフォロワーで攻撃することができない。しかし、【指定攻撃】を持っているフォロワーは、相手のスタンド状態（カードが縦向きになっている状態）のフォロワーも攻撃対象として選ぶことができる（ただし、【威圧】を持つ相手フォロワーは攻撃対象として選べない）。また、【必殺】は文字通り必殺能力であり、【必殺】持ちのフォロワーが相手フォロワーに交戦ダメージを与えると、相手フォロワーの残り体力に関わらず、相手フォロワーを破壊できるという能力だ。

【指定攻撃】と【必殺】を持つ独眼竜・伊達政宗は、相手のどんなに巨大なフォロワーでも一撃で破壊できる（もちろん交戦時に相手フォロワーから3以上のダメージを受ければ、こちらの独眼竜・伊達政宗も破壊され、相打ちとなる）。通常は場に出したばかりのフォロワーは、そのターンに相手のフォロワーやリーダーに攻撃をすることはできないのだが、【疾走】を持つフォロワーは、場に出たターンに即、相手のフォロワーやリーダーに攻撃を行うことができる。

独眼竜・伊達政宗は、自分の場に武闘竜人・カードが3枚以上あれば、ファンファーレ能力で【疾走】も追加されるため、出したターンに相手フォロワーを確定で破壊できるようになるのだ。このように、【指定攻撃】と【必殺】、【疾走】はお互いに噛み合うキーワード能力であり、3つの能力を備えた独眼竜・伊達政宗は、わずかコスト2で劣勢の盤面をひっくり返すことができる。

もちろん、ファンファーレ能力を発動させるためには、場に3枚以上の武闘竜人・カードがなくてはならないが、独眼竜・伊達政宗自体も武闘竜人・カードであるため、独眼竜・伊達政宗を出す前に場に最低2枚の武闘竜人・カードがあれば条件を満たす。武闘竜人を主体としたデッキを、大きく強化するカードといえる。

フォロワー破壊、リーサルにも優れる「ドラゴニュートの怪力」

ドラゴンクラスのコスト4スペルカード「ドラゴニュートの怪力」。相手の場のフォロワー2体まで選び、それぞれ6ダメージを与える。さらに、自分の手札からドラゴニュート・フォロワーを1枚を捨てた場合、相手のリーダーすべてに2ダメージを与える

ドラゴニュートの怪力は、ドラゴンクラスのコスト4スペルカードであり、レアリティはBR、タイプは「ドラゴニュート・武闘竜人」である。このスペルの能力は、相手の場のフォロワーを2体まで選び、それぞれ6ダメージを与えるというものだ。1体に12ダメージを与えることはできないが、これだけでも相手フォロワーを破壊するための火力スペルとしてかなり強力だ。

さらに自分の手札を1枚捨てることもでき、ドラゴニュート・フォロワーを捨てた場合、相手のリーダーすべてに2ダメージを与えるという能力もある。こちらの能力を活かすためには、ドラゴニュート・フォロワーカードを多めにデッキに入れる必要があるが、相手のリーダーの体力を削り切ってリーサルを狙いたいが、攻撃力がわずかに足りない場合など、とどめの一撃として有効なカードだ。

人気キャラクターが多数登場する「天魔八虐」で「Shadowverse EVOLVE」がさらに面白くなる

新ブースターパック「天魔八虐」は、「Shadowverse」第27弾カードパック「八獄魔境アズヴォルト」の人気キャラクター「出航の咎人・バルバロス」や「機鋒の咎人・カットスロート」などが収録されており、当時「Shadowverse」をプレイしていた人は懐かしくプレイできるはずだ。

また、本記事で紹介したような強力なカードが各クラスに登場することが予想され、さらにデッキ構築の幅が広がり、奥深いプレイが楽しめるようになるだろう。これまで「Shadowverse EVOLVE」をプレイしていた人はもちろん、これから「Shadowverse EVOLVE」をはじめてみようと思っている人にもおすすめのカードパックだ。

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