【漢字クイズ】「嘉手苅」はなんて読む？沖縄の地名を覚えよう！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「嘉手苅」はなんて読む？

「嘉手苅」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、沖縄県にある4文字の地名です。 いったい、「嘉手苅」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かでかる」でした。 沖縄県中頭郡西原町に位置している嘉手苅。 西原町にある「内間御殿」は、琉球王朝時代に関わる歴史ある旧家・史跡エリア。 戦後も保存・整備が続けられていて、沖縄の伝統文化や暮らしを感じることができるスポットなんだとか。 ちなみに沖縄県には、同様の「嘉手苅」という地名が他にもあるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『ホームメイト』

ライター Ray WEB編集部