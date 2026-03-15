寒い冬でも冷たいものを好むのはなぜ？ KARA知英が語る「韓国人の気質」

「お酒なら何でも飲みます」と言い、昨年はお酒好きが高じて日本酒のプロデュースにも取り組んだ知英さん。インタビュー前編では、韓国の若者の間で流行っているお酒や韓国の焼酎にまつわる格言、自身がプロデュースした日本酒のことを語ってもらった。後編では、韓国のドラマでもよく登場する飲み物に関する話を中心に、スイーツのことなども伺った。

略して「アア」は韓国人の定番ドリンク

韓国ドラマを観ていて思うのは、コーヒーが登場する機会が多いこと。多くの人がテイクアウトのコーヒーを持って歩いている。しかもそのほとんどが、氷入りの「アイスアメリカーノ」だ。この光景は真冬にもよく見られる。なぜそれほど飲まれているのか？

「たしかに韓国ではほとんどの人がコーヒーを飲んでいます。おっしゃる通り、『アイスアメリカーノ』略して『アア』が大好きです。この『アア』はエスプレッソを水で薄めたもので、それほど苦くもないですし、極端に言えば、麦茶みたいな感覚で飲めます。

私はあまりコーヒーを飲まないので、正直なぜみんながそこまでコーヒーを好むのか分かりませんが（笑）、ランチを食べた後、ほとんどの人がカフェに立ち寄って、片手にコーヒーを持って出てきます。韓国に来てお昼どきになったら、ぜひ周囲を見回してみてください。ほぼ全員が、テイクアウトのコーヒーを持っていると思います（笑）。

韓国の人はあまりホットコーヒーを好まず、めちゃくちゃ寒い真冬でもアイスコーヒーを選びます。『オロ チュゴド アイス アメリカノ（凍えて死んでもアイスアメリカーノ）』を略して『オルチュガ』という言葉があるくらい、多くの人がアイスコーヒーを飲みます。これもまた、冬に韓国に来る機会があったらぜひチェックしてみてください（笑）」

極寒の真冬でも薄着の人が多い？

そして、「韓国の人が冬でも冷たいものを好むのには理由があります」と言う知英さん。それは韓国人のある体質に関係しているという。

「韓国の人は『基本的に暑がり』だと思います。韓国の冬はすごく寒いのですが、室内は暖かいこともあって薄着で過ごす人が多いです。外出の際はそれほど分厚くないダウンジャケットやコートを着て、その下は半袖1枚なんていう人もいますよ。

もちろん私のように寒がりな人もいるので、みんながみんな暑がりで薄着というわけではありません。でも暑がりの人のほうが圧倒的に多いと思います。たとえば、私の友だちはめちゃくちゃ暑がりで、冬でもちょっと動いただけで『あー、暑い暑い！』と言いながらアイスコーヒーを飲んでいます（笑）。

それに加えて、韓国料理は唐辛子とにんにくが入っているメニューが多いため、血行と代謝が良くなって暑くなるというのもあるかもしれません。どちらも食べると体がポカポカして、汗が出てきますもんね。寒い気候を乗り越える知恵なのかもしれませんね」

知英さんが好きな日本のスイーツ

日本でブームになったスイーツの中には、「タンフル（イチゴやぶどうに薄い飴をコーティングしたもの）」のように韓国発祥とされるものもある。実際に韓国のスイーツ事情はどのようになっているのだろう？ そして知英さんが好きなスイーツとは？

「韓国にも人気のスイーツがいろいろとありますが、私としては『スイーツといえば日本』だと思っています。少し前に韓国でベーグルが流行っていたのは知っていますが、私の知識はそれくらい（笑）。日本はコンビニスイーツも街なかのケーキ屋さんも美味しいですよね。

私自身はスイーツにすごく興味があるわけではないので、おすすめのスイーツを教えてくださいと言われても答えるのが難しいのですが、ソフトクリームやプリンは好きです。あとはバウムクーヘン。日本の「治一郎」のバウムクーヘンは美味しいので大好きです。

また、韓国には『ピンス（かき氷）』があります。これはフワフワの氷の上にあずきや果物、アイスクリームなどをのせたもので、ずっと昔からあって、今でもみんな食べています。アイスパックに入れて出前もしてくれるので、家にいても食べられます。韓国に来たら、ぜひ本場のピンスを食べてみてください」

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。現在放送中の日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』にパク・ハユン役で出演中。これまでの出演作には、ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などがある。

ジャケット￥482900、ニット（参考商品）、スカート￥235400、ベルト￥88000、チェーンベルト￥170500、ブーツ（参考商品）／エトロ（エトロ ジャパン TEL03-3406-2655）

撮影／山本倫子 ヘアメイク／美樹（ThreePEACE） スタイリスト／権藤千絵 取材・文／上田恵子

【前編】焼酎が甘かったら危ない？ 実はお酒好きのKARA知英に聞いた「韓国のお酒事情」