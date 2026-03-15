鬼越・良ちゃん、『DOWNTOWN＋』の裏事情つづる 松本人志の豪快エピソード明かす「松ちゃんケチなはずなのに！」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが15日、自身のXを更新。ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』の“裏事情”についてつづった。
【写真】2ショットで結婚を報告した坂井良多＆早乙女ゆみのさん
良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！」と投稿。「松ちゃんケチなはずなのに！」とユーモアを交えてつづった。
続けて「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と松本人志の豪快なエピソードも明かしていた。
この投稿には「松っちゃんの優しさは五臓六腑に染み渡るで」「ケチキャラなのにこういうところ優しいの好き」などのコメントが寄せられている。
【写真】2ショットで結婚を報告した坂井良多＆早乙女ゆみのさん
良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！」と投稿。「松ちゃんケチなはずなのに！」とユーモアを交えてつづった。
続けて「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と松本人志の豪快なエピソードも明かしていた。
この投稿には「松っちゃんの優しさは五臓六腑に染み渡るで」「ケチキャラなのにこういうところ優しいの好き」などのコメントが寄せられている。