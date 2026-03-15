【嫁ぎ先の天然家族2】義母（77）病院の検査で「目指せ！トップアイドル」＜第2話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。あれから時が経ち、義母は御年77歳。いろいろと体の衰えを感じるお年頃のようですが……？
第2話 骨粗しょう症検査
【作者コメント】
病院で検査を受けて「モテモテの私でした」と報告してきた義母。どこに行っても楽しむ気持ちを忘れない精神は、ほんと見習う価値ありです。
そんな義母は、夫が小さいときによく「何ごとも10年続けられたらプロなのよ」と言い聞かせていたんだとか……。目指せ、骨粗しょう症検査のプロ＆トップアイドル！
編集・井伊テレ子
第2話 骨粗しょう症検査
【作者コメント】
病院で検査を受けて「モテモテの私でした」と報告してきた義母。どこに行っても楽しむ気持ちを忘れない精神は、ほんと見習う価値ありです。
そんな義母は、夫が小さいときによく「何ごとも10年続けられたらプロなのよ」と言い聞かせていたんだとか……。目指せ、骨粗しょう症検査のプロ＆トップアイドル！
編集・井伊テレ子