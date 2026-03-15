【嫁ぎ先の天然家族2】義母（77）病院の検査で「目指せ！トップアイドル」＜第2話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。あれから時が経ち、義母は御年77歳。いろいろと体の衰えを感じるお年頃のようですが……？

第2話　骨粗しょう症検査



【作者コメント】

病院で検査を受けて「モテモテの私でした」と報告してきた義母。どこに行っても楽しむ気持ちを忘れない精神は、ほんと見習う価値ありです。

そんな義母は、夫が小さいときによく「何ごとも10年続けられたらプロなのよ」と言い聞かせていたんだとか……。目指せ、骨粗しょう症検査のプロ＆トップアイドル！

　編集・井伊テレ子