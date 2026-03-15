レスリング女子57キロ級の藤波朱理（日体大）が15日、東京都世田谷区の同大キャンパスで行われた卒業式に出席した。22年4月に体育学部に入学した藤波は、在学中の24年にはパリ五輪の同53キロ級で金メダルを獲得。顕著な成績を残し、学業成績も優秀だったとして、理事長賞も受賞した。

卒業生1753人を代表し、あいさつも行った藤波は、「五輪で優勝するという夢をかなえることができたが、その瞬間に強く感じたのは、結果そのもの以上に、そこへ至るまでの過程こそが何よりも尊いということ」「自信とは才能から生まれるものではなく、積み重ねた日々の準備から生まれるものだと知った」などと述べ、凜とした表情で大学生活に別れを告げた。

4月からは半導体大手のレスター所属となり、競技に専念する。今秋には愛知・名古屋アジア大会、2年後には2連覇の懸かるロサンゼルス五輪も控えており、「ワクワクしているが、社会人となり覚悟と責任が増す。いろんな方面からレスリングを極めていきたい」と抱負を述べた。

これまでは父・俊一コーチ、母・千夏さんと3人暮らしだったが、すでに一人暮らしも開始。「一人暮らしは楽しみばかり。ワクワクしている。自炊にも挑戦したいと思う」と新社会人生活に目を輝かせた。